Derince meclisinde kararlar oy birliğiyle

Derince Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği mecliste katiplikleri Ayşe Şiranün ve Halime Gökdemir yaptı. Toplantıda ilk olarak açılış ve yoklamanın ardından bir önceki meclis kararları görüşüldü.

OY BİRLİĞİ SAĞLANDI

Daha sonra sırasıyla temizlik işleri müdürlüğünün şartlı bağışların kabul edilmesi ile ilgili yazısı, zabıta müdürlüğünün pazar yeri ile ilgili yazısı, mali hizmetler müdürlüğünün Sermaye artışı ve gayri nakdi kredi ile ilgili yazısı ile etüt proje müdürlüğünün yetki ile ilgili yazıları oy birliği ile kabul edildi. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının ise 6 Ağustos Salı günü saat 17.00’de yapılacağı belirtildi.