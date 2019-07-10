Esnaf istedi, Büyükşehir yaptı

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen ulaşıma yönelik talepleri de dikkate alıyor. İzmit Üçyol Kavşağı bölgesinde bulunan esnafların Başkan Tahir Büyükakın’a Üçyol kavşağıyla ilgili ilettikleri istek doğrultusunda, çalışmalarına başlayan fen işleri daire başkanlığı ekipleri, kavşaktaki düzenlemelerini tamamladı. Bölge esnafının şikâyetçi olduğu yol genişletildi ve kavşak etrafında araç seslerinin çoğalmasına neden olan parke taşları kaldırılarak yolun asfaltlanması yapıldı.

YENİ CEPLER YAPILDI

Bölgedeki çalışmalarda, İzmit Üçyol Kavşak göbeği etrafındaki yolun üzerinde bulunan şikayete neden olan taşlar söküldü. Sökülen taşların ve kaldırılan kısımların yerine 541 ton asfalt serimi yapıldı. Ayrıca bölge esnafının rahat bir şekilde yük indirip bindirmesi için kavşak çevresine iki adet yeni cep inşa edildi. Üçyol’daki çalışmalar iki hafta içinde tamamlandı.