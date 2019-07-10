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Türk-İş masadan kalktı!

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" açıklamasını yaptı
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Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı dün yapıldı. Hükümet ve işçi taraflarının ikinci kez bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok” dedi.

 “KABUL EDİLEMEZ”

Atalay, “Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok” diye konuştu. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin dolması üzerine hükümet ve Türk-İş, yeni sözleşme için geçen hafta masaya oturmuştu.

 

Bugün 15:21 TSİ - Ekonomi

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