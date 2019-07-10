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Turan, Bakan Ersoy’u Kandıra’ya davet etti

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek hem ilçe hakkında bilgi verdi, hem de kendisini Kandıra’ya davet etti

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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra’yı tarih, kültür ve doğa turizminde marka şehir yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Turan, bu kapsamda önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Başkan Turan,  ilçenin turizm potansiyellerini ve bu potansiyellerin tanıtılmasıyla ilgili istişarelerde bulunarak, Bakan Ersoy’u Kandıra’ya davet etti.

TURİZM ÇALIŞMALARI

Bakan Ersoy ile Kandıra’nın turizm altyapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Turan, “Kandıra’mızda özellikle turizm ve turizm altyapısı konusunda çalışmalarımıza hız verdik. Turizm derneklerimiz ve Sivil Toplum Örgütlerimiz ile istişarelerde bulunarak, Kandıra’mızı turizm faaliyetleri açısından ileriye taşımak adına çalıştığımızı belirtmek isterim. Kandıra’mızda hemşerilerimiz, derneklerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile yaptığımız istişarelerden alınan kararları Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile masaya yatırarak, Kandıra’mızda Turizm alanında çalışmalarıma hız verdik" dedi.

 BAKAN’A HEDİYE

 Kandıra’nın gelişerek değişmesinde büyük rolü olan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Kandıra’nın meşhur Manda Yoğurdu ve Kandıra Bezini takdim etti.  AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun da bulunduğu Ankara temaslarında Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a, Kandıra Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin Düzgün eşlik etti.

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