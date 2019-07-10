“Üniversite-belediye işbirliğini önemsiyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki ve beraberindeki heyeti konuk etti. Nazik ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, eğitime yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Daha sonra heyet birlikte Körfez Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Kocaeli Üniversitesi’ne teslim edilen Körfez Kampüsü’ne geçti. Heyet, şu an için sadece Yabancı Diller Yüksekokulu’nun eğitim gördüğü, 4 bin 500 öğrenci kapasitesine sahip kampüste incelemelerde bulundu.

ŞEHİR İÇİN ORTAK PAYDA

“Üniversite-belediye işbirliğini çok önemsiyoruz” diyen Başkan Şener Söğüt, “Geleceğimiz olan gençlerimiz için güzel bir Kampüsü tamamladık, teslimini yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte daha sık bir araya gelecek, şehrimiz ortak paydasında buluşacağız. Bir şehrin gelişmesinde de üniversitenin çok önemli bir faktör olduğu düşüncesindeyim. Bizler her zaman üniversitemiz ile iş birliği içerisinde olduk, olmayı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.