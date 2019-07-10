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Başkan Zeki Aygün projelerini paylaşıyor

Kent genelinde çeşitli ziyaretlere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaptığı görüşmelerde Derince’de hayata geçireceği projelerle ilgili istişarede bulunuyor
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, il ve ilçe genelindeki çeşitli ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Aygün, önceki gün 4 ayrı kurumu ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, günün ilk ziyaretini Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Arslan’a yaptı. Burada komutanlığa ait Şeref Defteri’ni de imzalayan Aygün, “Kentimizde insanlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

ÖZON’A ZİYARET

 Başkan Aygün daha sonra Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Yalçın Özön'ü ziyaret ederek yeni dönemde kentimizde yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarede bulundu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün son durağı ise Kocaeli Valiliği oldu. Valilikte ilk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz'ı ziyaret eden Başkan Aygün sonrasında ise Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ile bir araya geldi.

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