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BİLNET Yaz Okulu’nda EĞLENCELİ AKTİVİTELER

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü’nde Yaz Okulu dönemi, eğlenceli aktivitelerle sürüyor

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Eğiten, eğitirken eğlendiren aktiviteler arasında geziler de var. Açık Alan Etkinliği adı altında SEKA Park 2.Etap’ta öğrenciler neşeli bir gün geçirdi. BİLNET Yaz Okulunun ilk periyodu 17 Haziran’da başlamıştı. Dört hafta boyunca devam eden, birbirinden renkli ve eğlence dolu aktivitelerin yer aldığı, İngilizce ağırlıklı yaz okulunda ilk periyot cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 16 Temmuz Salo günü başlayıp, 9 Ağustos’a kadar devam edecek. İkinci etap kayıtların devam ettiği BİLNET Yaz Okulunda yalnızca kampüs içindeki aktivitelere değil, gezilere de önem veriliyor.

ETKİNLİĞİN KAZANIMLARI

Grup çalışmalarına katılma, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade etme, iletişim kurma, sosyal beceri geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerde öğrencileri çeşitli su oyunları, drama etkinlikleri, çimlerde yuvarlanma, çuval yarışı, pinpon topu taşıma gibi birbirinden eğlenceli yarışlar bekliyor.

HER YÖNÜYLE ÇOK FARKLI

Bu aktivitelerden biri önceki gün İzmit Seka Park 2.Etap Alanında yapıldı. Kampüse ait özel servislerde, uzman öğretmenler gözetimindeki öğrenciler, konsantrasyon arttıran, öz kontrol, özgüven sağlayan, iş birliği, odaklanma duyguları kazandıran bu etkinde hem eğlendi, hem de amaçlandığı gibi sosyal beceriler kazandı. Açık Alan etkinlikleri sonunda atıştırmalıklarla ziyafet de çekildi. BİLNET Yaz Okulu hakkında detaylı bilginin 0 (262) 329 39 39 numaralı telefondan alınabileceği kaydedildi.

Bugün 15:29 TSİ - Eğitim

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