Körfez’de atıklar toplandı gerçeğini aratmayan tatbikat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre birimlerdeki binalarda deprem tatbikatlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut’un Tuana Evleri şantiyesinde deprem tahliye ve depremden dolayı çıkan yangın tahliyesi tatbikatı yapıldı. Tüm evresinde gerçeği aratmayan tatbikat; Kent Konut ve Haldız İnşaat şantiye personelinin Ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti. Senaryoya bağlı kalınarak gerçekleştirilen tatbikat başarı ile sonuçlandı.
ÖNCE EĞİTİM VERİLDİ
Tatbikat öncesinde Kent Konut ve Haldız İnşaat personeline, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından teorik eğitimler verildi. İtfaiye Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen ve Kent Konut İş Güvenliği Uzmanı Özer Yıldız tarafından Afet Planı Masa Başı Tatbikatı’nda; deprem anında yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken hususlar, evde alınacak önlemler gibi konulara değinildi. Tuana Evleri şantiyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren tatbikat eğitimi sonrasında, personel tatbikata başladı.
TATBİKAT BAŞARI İLE SONUÇLANDI
Ekipler tarafından hazırlanan deprem tatbikatı senaryosu doğrultusunda tatbikat başlatıldı. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü İzmit olan 9 şiddetindeki deprem sırasında çalışanlar, çök-kapan-tutun kuralını uygulayarak sarsıntının geçmesini bekledi. Önceden belirlenmiş güvenli alanlarda depremin bitmesini bekleyen personel acil durum toplanma bölgesinde toplandı. Deprem sonrası çıkan yangına ise söndürme ekibi ilk müdahaleyi yaparak tatbikat başarılı bir biçimde sonuçlandırıldı.
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