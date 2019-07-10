Başiskele’de Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık

Başiskele Belediyesi’nin “sosyal belediyecilik” hizmetlerinden biri olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti ile ihtiyaç duyan ve kendisini ifade edebilen her yaş kategorisindeki vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek veriliyor. Çocukların çocukluk dönemi sorunları, ergenlik dönemi sorunları, dikkat ve konsantrasyon, okul dönemi problemleri, depresyon, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozuklukları, kişilerarası iletişim bozukluğu gibi bir çok konuda bireylere danışma ve rehberlik yapılıyor.

ÜCRETSİZ RANDEVU

Bireysel terapiler, aile terapisi, evlilik ve eş terapisi de veren uzman psikologlar, ayrıca okullarda ve semt konaklarında vatandaşlara yönelik talep edilen konularda seminerler veriyor. Başiskele’de ikamet eden vatandaşlar, Başiskele Belediyesi’nin (0262) 310 12 00 numaralı telefonunu arayarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti’nden ücretsiz randevu alabiliyor.