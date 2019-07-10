Başiskele’de Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık

Başiskele Belediyesi’nin “sosyal belediyecilik” hizmetlerinden biri olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti ile ihtiyaç duyan ve kendisini ifade edebilen her yaş kategorisindeki vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek veriliyor. Çocukların çocukluk dönemi sorunları, ergenlik dönemi sorunları, dikkat ve konsantrasyon, okul dönemi problemleri, depresyon, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozuklukları, kişilerarası iletişim bozukluğu gibi bir çok konuda bireylere danışma ve rehberlik yapılıyor.
ÜCRETSİZ RANDEVU
Bireysel terapiler, aile terapisi, evlilik ve eş terapisi de veren uzman psikologlar, ayrıca okullarda ve semt konaklarında vatandaşlara yönelik talep edilen konularda seminerler veriyor. Başiskele’de ikamet eden vatandaşlar, Başiskele Belediyesi’nin (0262) 310 12 00 numaralı telefonunu arayarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti’nden ücretsiz randevu alabiliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz