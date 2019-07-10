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Tacettin Mazlum güven tazeledi

Birlik-Haber Sen Kocaeli Şubesi’nin düzenlenen olağan genel kurulunda mevcut başkan Tacettin Mazlum, bir kez aldığı 65 oyla bir kez daha göreve seçildi. Mazlum’un rakibi Cahit Erdin ise 35 oyda kaldı

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Birlik Haber-Sen Kocaeli 11 No’lu Şubesi’nin 3. olağan kongresi, geçtiğimiz günlerde Körfez Öğretmenevi’nde düzenlendi. İki adaylı olarak gerçekleşen genel kurulda Tacettin Mazlum ve

Cahit Erdin başkanlık için yarıştılar. Büyük ilgi gösterilen kongreye sendikanın genel merkezinden de yöneticiler katıldı.

 BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, genel başkan vekili Gürdüz İnaltekin, genel başkan yardımcıları; Muzaffer Boskurt, Mevlüt Burgaç, Ahmet Karagöz, Cüneyt Özban ve Cengiz Bekar, Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Ulaştırma Memur-Sen Bölge Başkanı Mehmet Akkuş, Büro Memur-Sen 3 No’lu Şube Başkanı Fırat Güler, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Güven Perçem, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Altun, PTT Kocaeli Bölge Müdürü Adnan Sert, PTT Konya Bölge Müdürü Necati Yoldaş, PTT Yalova Bölge Müdürü Elif Tan ve PTT Bilecik Bölge Müdürü Serhat Bozkurt da kongrede hazır bulundu.

 TACETTİN MAZLUM KAZANDI

Kongrede divan başkanlığını Şahin Yaşlık, katip üyeliklere ise Fırat Güler ile Mustafa Ulusoy seçildi. 104 delegeden 100’ü sandık başına giderek oyunu kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı genel kurulda adaylardan Tacettin Mazlum, aldığı 65 oy ile yeni şube başkanı seçildi. Diğer aday Cahit Erdin ise 35 oyda kaldı.

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