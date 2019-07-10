Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:34 TSİ- Gündem G: Bugün 15:36 TSİ

Hizmet-İş’ten Hürriyet’e “SÜRGÜN” TEPKİSİ!

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, yaptığı yazılı açıklama ile İzmit Belediyesi’ndeki görev değişikliklerini “sürgün” olarak nitelendirdi. Belediyede görevli iki zabıta görevlisinin temizlik işleri müdürlüğü bünyesine alındığını dile getiren Ersoy, “10 yıldır İzmit Belediyesi zabıta destek personeli olarak çalışan Adem Özay ile Kamil Akgün, hiçbir gerekçe gösterilmeden temizlik işlerinde, çöp işine verildi” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, yaptığı yazılı açıklama ile İzmit Belediyesi’ndeki görev değişikliklerini “sürgün” olarak nitelendirdi. Belediyede görevli iki zabıta görevlisinin temizlik işleri müdürlüğü bünyesine alındığını dile getiren Ersoy, “10 yıldır İzmit Belediyesi zabıta destek personeli olarak çalışan Adem Özay ile Kamil Akgün, hiçbir gerekçe gösterilmeden temizlik işlerinde, çöp işine verildi” dedi.

 “KEYFİ BİR UYGULAMA”

Personelin bu şekilde yıllardır yaptıkları ve uzmanlaştıkları işlerden uzaklaştırılarak çöp toplamakla görevlendirilmelerini sert sözlerle eleştiren Ersoy, “Gösterilen bu tutum tamamen siyasi ve keyfidir. İki arkadaşımızın haksız ve hukuksuz olarak temizlik işlerinde görevlendirilmesi iş huzurunu bozmuş, belediye çalışanları arasında gelecek kaygısına neden olmuştur” açıklamasında bulundu.

 “İŞ HUZURUNU BOZUYORLAR”

Yerleri değiştirilen iki üyenin 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen “Esaslı İşyeri Değişikliği” gereği, görevlendirmeyi yasal olarak kabul etmediğini kaydeden Ersoy, “Kendileri zabıta müdürlüğünde işe gidip gelmeyi sürdürmüş, iş yerinde kart okutmaya devam etmişlerdir. Ancak, kart okuma sistemleri kapatılarak psikolojik mobbinge tabi tutulmuşlardır. İşlerinde uzmanlaşmış emekçileri anlamadıkları bir işle görevlendirmenin iş verimini, ahengini, barışını ve huzurunu bozacağı aşikârdır” dedi.

 “HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK”

Emekçilerin siyasi görüşlerinden, inançlarından ya da etnik kimliklerinden dolayı işlerinden atılması, sürgün edilmesi ve mobbinge maruz kalmasını kabul etmeyeceklerini kaydeden Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İftiranın, karalamaların çokça yaşanacağı bu günlerde İzmit Belediyesi’nden daha titiz ve dikkatli işlemler yapmasını talep ediyoruz. Hizmet-İş Sendikası olarak, üyemiz iki zabıta arkadaşımızın haklı mücadelesinde yanında olduğumuzu ifade ediyoruz, kendilerine her türlü desteği vereceğiz.”

 

 

Bugün 15:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Şehit ateşi ilimize düştü mask
Şehit ateşi ilimize düştü
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
AFKOM’dan vatandaşlara uyarı mask
AFKOM’dan vatandaşlara uyarı
"Kısa mesafe"yi duyunca yolcuyu indirmek istedi mask
"Kısa mesafe"yi duyunca yolcuyu indirmek istedi
Erdoğan, Büyükakın için geliyor mask
Erdoğan, Büyükakın için geliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar mask
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar

GALERİ

72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL