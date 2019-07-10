Hizmet-İş’ten Hürriyet’e “SÜRGÜN” TEPKİSİ!

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, yaptığı yazılı açıklama ile İzmit Belediyesi’ndeki görev değişikliklerini “sürgün” olarak nitelendirdi. Belediyede görevli iki zabıta görevlisinin temizlik işleri müdürlüğü bünyesine alındığını dile getiren Ersoy, “10 yıldır İzmit Belediyesi zabıta destek personeli olarak çalışan Adem Özay ile Kamil Akgün, hiçbir gerekçe gösterilmeden temizlik işlerinde, çöp işine verildi” dedi.

“KEYFİ BİR UYGULAMA”

Personelin bu şekilde yıllardır yaptıkları ve uzmanlaştıkları işlerden uzaklaştırılarak çöp toplamakla görevlendirilmelerini sert sözlerle eleştiren Ersoy, “Gösterilen bu tutum tamamen siyasi ve keyfidir. İki arkadaşımızın haksız ve hukuksuz olarak temizlik işlerinde görevlendirilmesi iş huzurunu bozmuş, belediye çalışanları arasında gelecek kaygısına neden olmuştur” açıklamasında bulundu.

“İŞ HUZURUNU BOZUYORLAR”

Yerleri değiştirilen iki üyenin 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen “Esaslı İşyeri Değişikliği” gereği, görevlendirmeyi yasal olarak kabul etmediğini kaydeden Ersoy, “Kendileri zabıta müdürlüğünde işe gidip gelmeyi sürdürmüş, iş yerinde kart okutmaya devam etmişlerdir. Ancak, kart okuma sistemleri kapatılarak psikolojik mobbinge tabi tutulmuşlardır. İşlerinde uzmanlaşmış emekçileri anlamadıkları bir işle görevlendirmenin iş verimini, ahengini, barışını ve huzurunu bozacağı aşikârdır” dedi.

“HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK”

Emekçilerin siyasi görüşlerinden, inançlarından ya da etnik kimliklerinden dolayı işlerinden atılması, sürgün edilmesi ve mobbinge maruz kalmasını kabul etmeyeceklerini kaydeden Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İftiranın, karalamaların çokça yaşanacağı bu günlerde İzmit Belediyesi’nden daha titiz ve dikkatli işlemler yapmasını talep ediyoruz. Hizmet-İş Sendikası olarak, üyemiz iki zabıta arkadaşımızın haklı mücadelesinde yanında olduğumuzu ifade ediyoruz, kendilerine her türlü desteği vereceğiz.”