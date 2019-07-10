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Kocaman projeleri inceledi

Mahalle gezilerine ağırlık veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Emekevler ve Uzuntarla mahallelerindeki projeleri yerinde inceledi

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gelen tebrik ziyaretlerinin azalmasıyla birlikte saha çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Projeleri inceleyen, mahalle ziyaretleri yapan ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaman, önceki gün de Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Emekevler ve Uzuntarla mahallelerinde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

 SPOR KOMPLEKSİ VE

KÜLTÜR MERKEZİ

Yürütülen proje çalışmalarını bizzat yerinde gören Kocaman, “Kartepe genelindeki üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarımıza hız verdik. Belediyemiz çözüm odaklı çalışmalarını titizlikle yürütüyor” açıklamasında bulundu. Başkan Kocaman, Uzuntarla gezisi sırasında bölgede yapımı süren spor kompleksi ve kültür merkezi projesinin tamamlandığında bölgeye büyük değer kazandıracağını dile getirdi.  Miray BAKLACI

 

 

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