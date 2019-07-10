MHP’de istişare kurulları toplanacak

MHP İl Başkanlığı, istişare kurulu programlarını belirledi. İl başkanı Aydın Ünlü yaptığı basın açıklaması ile ilçelerde yapılacak kurul toplantı tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. İstişare kurullarının tüm ilçelerde temiz ayının ikinci yarısında gerçekleştirileceği belirtildi. İlk toplantının 16 Temmuz’da Çayırova’da yapılacağı, programların 30 Temmuz’daki İzmit’te toplantı ile sona ereceği belirtildi. Selin BECER
MHP İSTİŞARE KURULU PROGRAMI
19.30 16 Temmuz Çayırova11.00 17 Temmuz Kandıra
19.30 17 Temmuz Kartepe 19.30 18 Temmuz Karamürsel
19.30 19 Temmuz Derince
19.30 22 Temmuz Darıca
19.30 23 Temmuz Başiskele
19.30 24 Temmuz Gölcük
19.30 25 Temmuz Gebze
19.30 26 Temmuz Körfez
19.30 29 Temmuz Dilovası 19.30 30 Temmuz İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz