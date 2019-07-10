MHP’de istişare kurulları toplanacak

MHP İl Başkanlığı, istişare kurulu programlarını belirledi. İl başkanı Aydın Ünlü yaptığı basın açıklaması ile ilçelerde yapılacak kurul toplantı tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. İstişare kurullarının tüm ilçelerde temiz ayının ikinci yarısında gerçekleştirileceği belirtildi. İlk toplantının 16 Temmuz’da Çayırova’da yapılacağı, programların 30 Temmuz’daki İzmit’te toplantı ile sona ereceği belirtildi. Selin BECER

MHP İSTİŞARE KURULU PROGRAMI

19.30 16 Temmuz Çayırova11.00 17 Temmuz Kandıra

19.30 17 Temmuz Kartepe 19.30 18 Temmuz Karamürsel

19.30 19 Temmuz Derince

19.30 22 Temmuz Darıca

19.30 23 Temmuz Başiskele

19.30 24 Temmuz Gölcük

19.30 25 Temmuz Gebze

19.30 26 Temmuz Körfez

19.30 29 Temmuz Dilovası 19.30 30 Temmuz İzmit