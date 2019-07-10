İzmit'te, önceki gece Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak’ta bulunan bir iş yerinin yedek parça satış birimine giren hırsızlar, yaklaşık 55 bin euro değerinde rulman çaldı. 2 kişi rulmanları otomobilin bagajına yükleyerek kaçtı. Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayda kullanılan otomobilin plakasını belirledi. Polis, G.A. (34) ve eniştesi A.B.'yi (39) yakaladı. G.A. ve A.B. rulmanları 7 bin dolar karşılığında İstanbul'da sattıklarını itiraf etti. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Çaldıkları 55 bin euroluk rulmanları 7 bin dolara satmışlar
İzmit'te, bir iş yerinden yaklaşık 55 bin euro değerinde rulman çalan G.A. (34) ve eniştesi A.B. (39) yakalandı. G.A. ve A.B. rulmanları İstanbul’da 7 bin dolar karşılığında sattıklarını itiraf etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz