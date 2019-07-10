Özel Seymen'den önemli başarı

Seymen Koleji’nde LGS sonuçları belli olmaya başladı. Türkiye’nin en popüler okullarından olan İstanbul Robert Koleji’ne %1’lik dilimde olan öğrencilerinden Damla SİRMEN kabul aldı. Yine %1’lik dilimde olan Öğrencilerinden Nehir ÖZGİRAY’da TEVİTÖL üstün yetenekliler okuluna tam burslu olarak kabul edildi. Seymen Koleji yönetimi öğrenciler ve velileriyle bir araya gelerek bu başarıyı kutladı. Anasınıfından beri Seymen Koleji’nin eğitimi ve değerleriyle büyüyen öğrencileri ile gurur duyan okul yönetimi “her başarının altında SEYMEN var derken kastettiklerinin gerçek başarı olduğunu 8 yıl boyunca emek verdikleri çocuklarıyla bu başarıyı elde ettiklerini, emek hırsızlığı yapmadıklarını, devşirme öğrenci ile başarıyı yakaladıklarını zannedenlerin sadece veli ve öğrencilere zarar verdiğini belirtti. Öte yandan Robert Koleji’ni kazanan Damla SİRMEN “ okulumdan aldığım yabancı dil, fen ve matematik derslerinin hem sınava hazırlıkta hem okul tercihimde çok etkisi oldu. Matematik dersleri genelde her öğrenci için sıkıcı ve zordur; ancak ben her Matematik dersinden ayrı keyif alıyordum. Genel kültür ve tüm derslerde aldığım eğitime güvenerek kendime güvendim ve tereddütsüz Robert Koleji’ni hedefledim. TEVİTÖL’ü kazanan Nehir ÖZGİRAY “ben de başarımı; yabancı dil dersleri ve Matematik derslerindeki heyecanıma borçluyum. Öğretmenlerimiz zor gibi görünen konuları bize sevdirdi, yaşamda ne işe yaradığını gösterdi. Böylece konuları kalıcı olarak öğrenmiş oluyoruz” dedi. Okul Müdürü Ercan Demir, “velilerimizin desteği, öğretmenlerimizin yol göstericiliği ve öğrencilerimize sağladığımız iç disiplinle başarıyı yakalıyoruz. 36 yıllık mirasın verdiği güvenle bölgemize en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz.” diyerek öğrenci ve velileri tebrik etti.