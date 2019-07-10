İlimtepe sakinlerinin dikkatini çeken Belen yolu üzerindeki “Semaverde Çayevi” tesisi, tarla vasfındaki alana yapılmış. İddiaya göre nüfuslu biri tarafından yaptırılmış ve bu mekan ileride üçüncü boğaz köprüsünün bağlantı yolu olarak açılacak olan Sevindikli otoban çıkışı güzergahında. Bölgede bu tür hiçbir yapıya izin verilmediği ise iddia edilen diğer bir ayrıntı. Körfezliler, bu tesisin kime ait olduğunu ve ruhsatı olup olmadığını merak ediyor.
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İmara kapalı alanda kafeterya açılmış
Körfez İlimtepe yolu üzerinde imara kapalı olan alanda açılan bu tesis herkesin dikkatini çekiyor. Kime ait olduğu bilinmeyen tesisin kaçak olduğunu iddia ediliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz