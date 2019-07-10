İmara kapalı alanda kafeterya açılmış

İlimtepe sakinlerinin dikkatini çeken Belen yolu üzerindeki “Semaverde Çayevi” tesisi, tarla vasfındaki alana yapılmış. İddiaya göre nüfuslu biri tarafından yaptırılmış ve bu mekan ileride üçüncü boğaz köprüsünün bağlantı yolu olarak açılacak olan Sevindikli otoban çıkışı güzergahında. Bölgede bu tür hiçbir yapıya izin verilmediği ise iddia edilen diğer bir ayrıntı. Körfezliler, bu tesisin kime ait olduğunu ve ruhsatı olup olmadığını merak ediyor.