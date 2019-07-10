"Çukurbağ’daki tarih gün yüzüne çıkacak"

Gazetemizi ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçesi ile ilgili projelerini anlattı. Hemen her konuya değinen Hürriyet, İzmit’in bir tarih kenti olduğunu ve şehrin Bithynia’ya başkentlik yaptığını hatırlattı. İzmit’in kaderi tarihi zenginliklerin yeryüzüne çıkmasıyla değişeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Hürriyet, yeni dönemde bu konuya eğileceklerini belirtti.

“TAHİR BEY İLE İZMİT’İ GEZECEĞİZ”

Hürriyet gazetemizi ziyareti sırasında başyazarımız Tanzer Ünal, genel müdürümüz Erkan Ünal, yazı işleri müdürümüz Mesut Akbulut ve haber müdürümüz Bülent Ekinci ile görüştü. Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde görev yapacağını düşündüğünü ile getiren Hürriyet, “Tahir başkanımızla görüştüm. Birlikte bir İzmit turu atmayı planlıyoruz. İzmit için yapılacaklara birlikte bakıp, müşterek çalışmalar yapılması adına önemli birliktelik olacak bu” dedi.

“BÜYÜKAKIN’A SOSYAL DEMOKRATLAR DA OY VERDİ”

Tahir bey ile birlikte yapılacak tur ile ilgili talebin kendisinden geldiğini de sözlerine ekleyen Hürriyet, “Kendisinden böyle bir talebim oldu. İyi anlaşıyoruz, bu durumun böyle devam etmesi önemli. İkimiz de seçilmiş insanlarız, ben Tahir beyin üzerinden siyaset yapmak istemem. Bana da ciddi anlamda oy vermiş AK Parti’li ve MHP’li seçmen var. Ayrıca Tahir Bey de sosyal demokrat seçmenden çok ciddi oylar almış bir isim” diye konuştu.

“VAKIFLARI KAYMAKAMLIK BOŞALTACAK”

Sık sık kent gündemine gelen TÜGVA ve Ensar Vakfı ile ilgili konuya değinen Hürriyet, “Bu konudaki resmi prosedürü tamamladık. Kaymakamlığa yazıyı verdik. Kaymakamlığın şimdi işgalci konumunda oldukları için bu iki binayı boşaltması gerekiyor. Biz bir bildiri yapmıştık. Gönderdiğimiz ihtarda binayı terk etmelerini istemiştik, çıkmadılar. Hatta bize yazıyla cevap verip, “Bu bina protokolle bize tahsis edildi, çıkartamazsınız” dediler. Burası bize yapıldı, bizimdir diyorlar. Şu an fuzuli işgalci durumundalar. Binanın elektrik, su, hatta personel ücretini biz ödüyoruz. ADD ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de olsa aynı tavırda olurum” dedi.

“HARCANAN PARAYLA CEDİT İŞİ ÇÖZÜLÜRDÜ”

Envar Vakfı ve TÜGVA için İzmit Belediyesi kasasından yüklü miktarların ödendiğini bilgisini de yeniden paylaşan Hürriyet, “Bu zamana kadar 7 milyon lira harcama yapılmış. 12 milyon liralık da farklı belediyelere hizmet yapılmış. Ben bu parayla Cedit sorununu çözerdim. Hatta iki tane Cedit öderdim. İnsanlar mağdur, bir yıldır paralarını alamadılar o insanlar” açıklamasında bulundu.

“HER ŞEYİ UCUZA YAPTIRIYORUZ”

Geride kalan üç aylık görev süresi döneminde büyük denilebilecek kar ettiklerini ifade eden Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhaleleri düşük rakamlara veriyoruz. Satın almaya talimat vererek bir önceki yıl ödenen para ile şimdi ödenen miktarı karşılaştırıyoruz. Sadece çöp ihalesinden aylık 320 bin lira kâr ediyoruz. Ayrıca bu ihale 6 aylık süreyi kapsıyor. Bir de üç yıllık yapsaydık daha da düşebilirdik. Kur farkına rağmen kâr ediyoruz.”

PERSONEL İHTİYACI VAR AMA …

İzmit Belediyesi’nde personel ihtiyacı olduğu kadar atıl kalan personelin de bulunduğunu dile getiren belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu tür çalışanlar bir şekilde adamını bulmuş, temizlik işlerinden ya da zabıtadan ofis işlerine gelmiş. Ofiste aslında o kadar adama ihtiyaç yok. Tek temizlik işlerine gitse, ‘Vay beni sürdüler’ diyecekler. Zabıtadan bir personeli kendi isteği ile fen işlerine gönderdik, ‘Sürgün etti’ dediler. O kişi de sosyal medyasından sürülmediğini kendi isteğiyle gönderildiğini söyledi. Körfez Belediyesi’nden gelen biri var 112 merkezinde görevlendirdik, sürekli izin ya da rapor alıyor. Farklı bir yere geçiş yapacakmış. İşte böyle fazlalık personeller var” diye konuştu.

“GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAK HAKKIM!”

Belediyede yapılan görev değişiklikleri ile ilgili olarak da yapılan eleştirilere tepki gösteren Hürriyet, “Yer değişimlerini elbette yapacağım. Hem militanlık yapacaksın hem işini savsaklayacaksın… Adamların bir kısmını çalıştıramıyoruz ki. Görmediğiniz çok sıkıntı var. Bildiğiniz sabote eden, militanlık yapan. Buna rağmen ben canlarını yakmamaya çalışıyorum, ama görüyorsunuz iki tane ot için İzmit battı diyen vekiller var” dedi.

HAVUZU AYDINLATMAK İÇİN HER AY 60 BİN LİRA

Yeni dönemle ilgili çözüm odaklı olacaklarını dile getiren Hürriyet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler bahane değil, çözüm üreteceğiz. Onun için göreve geldik, ama inanılmaz şeyler öğreniyoruz. Daha birkaç gün önce şelalenin arkasındaki görsel alanı renklendirebilmek için doğalgaz ile çalışan bir şey yapılmış. Buna aylık 60 bin lira fatura ödüyormuşuz. İnanamadım, şimdi alternatif bir çalışma yapıyoruz.”

“28 HAZİRAN’I 50 BİN LİRAYA MAL ETTİK”

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına büyük miktarda paraların harcanmadığını da sözlerine ekleyen Hürriyet, “28 Haziran’da 50 bin lira harcandı. Bu paranın çok olduğunu söyledim, fakat bütçeden 400 bin lira ayrıldığı söylendi. O rakamı duyunca 50 bin lira az geldi. 30 Ağustos’a da o kadar para ayrılmış. O bütçenin kullanılmamasını söyledim” diye konuştu.

“TARİHİMİZLE KALKINABİLİRİZ”

Yeni dönem ile ilgili çalışmaları hakkında da bilgiler veren Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti: “İzmit’in tarihinin ortaya çıkarılacağı bir çalışma yürütülüyor. Bu projeye destek verecek fonlar bulmaya başladık. Durum baya elimizi rahatlatacak. Bu kentin sağlık turizmini harekete geçirmek gerekiyor. Müthiş bir tarih zenginliğimiz var. Miras denebilecek kadar tarihe sahibiz. Avrupalılar tarih turizmi noktasında çok bilgililer. İstanbul yanı başımızda, bu anlamda İstanbul’dan da müthiş bir destek alabiliriz. Sadece kum ve çakıl anlamında değil, yönlendirme anlamında da büyük destek alabiliriz. Neden insanları biz götürüp gezdiriyoruz, bize gelsinler buraları gezdirelim. Tarih turizmi ciddi bir kaynak ve zengin turistin gelmesi demek…”

REDİF BİNASINI ALDIK

“Redif binasını aldık, şimdi de Kültür Tepesi’nde bulunan tarihi binayı talep ettik. Burayı da alırsak büyük bir etkinlik alanı yapacağız, renklendireceğiz. Yürüyüş yolunun bir kısmını trafiğe kapatmak gerekiyor. Bana kalsa komple kapatırım… Orası bir İstiklal Caddesi gibi neden olmasın. Bölge tamamen açık hava müzesine çevrilebilir. İzmit’i o yol üzerinde canlandırabiliriz. Açık bir alışveriş merkezi de olabilir.”

“ANTİK KENTİ ÇIKARTACAĞIZ”

Bu kenti UNESCO Tarihi Kentler Birliği’ne yazdırabilirsek, her şey çok farklı olur. Bu yönde çalışma başlattık. Bu tarihi kenti koruma altına aldırabilirsek hem kentin gelişimine katkı sunarız hem de adını duyurmakta önemli yol almış oluruz. Burası Bithynia’nın eski başkenti Nikomedia. İynı zamanda Hıristiyanlar için haç yolu. Hıristiyanlar, Sümela’ya hacca giderken buradan geçiyor. Paşa suyu aynı şekilde bir güzergah. Hoşgörü ve tarih yolu buradan geçiyor. Düşünsenize bunun turizm haritasına eklettiğimizde, turistler kendiliğinden bu kente gelecektir.”

“KENTİN KADERİ DEĞİŞECEK”

“Bütçesini UNESCO’dan alırsak antik tiyatroyu ortaya çıkaracağız. Eğer bunu başarırsam 5 yıl boyunca çivi bile çakmasak bu kent zenginleşir. Bunun üzerine yoğunlaştık. Kimseyi rahatsız ve mağdur etmeden başarmalıyız. Bölgede pek bir iş kalmamış zaten, yaklaşık 15 adet ev var. Artık iş kazmaya ve eseri ortaya çıkarmak geliyor. Çukurbağ bölgesinde müthiş bir antik kent bulunuyor. Orayı çıkartırsak İzmit bir anda çağ atlar. Esnafımızın da yüzü güler. O yüzden UNESCO’nun listesine İzmit’i de ekletmeliyiz. Kaynak almak için bu listede yer almalıyız. Ortaya çıkarılmak istenen Nikomedia uygarlığına ait liman kentinin Efes’ten daha büyük olduğu tahmin ediliyor. UNESCO’nun projeyi sahiplenmesi demek aynı zamanda kaynak aktarması anlamına geliyor.”