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Tırın altına giren motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Kartepe'de çarpıştığı TIR'ın altında metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kaza, Kartepe D100 karayolu İbrikdere Mahallesi mevkinde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Caner İbşir idaresindeki 41 R 4929 plakalı tır, alt geçitte karşı yönden gelen Muhammet Ö. yönetimindeki 41 RZ 764 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye edipleri tırın altında sıkışan Muhammet Ö.’yü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile sıkıştığı yerden çıkartılan Muhammet Ö. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Ö. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tırın altında kalan motosiklet ise ekipler tarafından çıkartılarak Muhammet Ö.’nün yakınlarına teslim edildi. 

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