Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu yaptığı açıklamada, cadde altından geçen içme suyu ana arter borusunun patladığını belirtti. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini belirten Ormancıoğlu, "Olay yerine İSU yetkilileri intikal ederek suyu kestiler ve gerekli onarımı yaparak sıkıntıyı çözecekler" dedi.
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Caddenin altından geçen su borusu patladı
Gölcük'de Merkez Mahallesi Meraşal Fevzi Çakmak Caddesi mevkisinde içme suyu şebeke borusu patladı
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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