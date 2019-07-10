Hikmet Kolonyaları’ndan Tarih Koridoru Serisi

İzmit’te 72 yıldır hizmet veren ve kentte iz bırakan Hikmet Kolonyaları, İzmitliler ve İzmit Tarihi Çarşı için yeni bir hediyelik ürün serisi çıkardı. İzmit Tarih Koridoru Serisi’nde “İzmit Körfez”, “Pişmaniye” ve “Kapanca Esintisi” isimli 3 koku yer alıyor. Bir süre önce İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin girişimiyle Kapanca Sokak’ta hizmete açılan İzmit Tarihi Çarşı’da ki dükkanda satışa sunulan tarih koridoru serisi, aynı zamanda merkez dükkandan da satın alınabilecek. İzmit’e değer katacak olan Tarih Koridoru serisi, sevdikleriniz için her biri özel kutusunda ve hediyelik ürünleriniz için güzel bir alternatif oluşturuyor. İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin ilk projesi olan İzmit Tarihi Çarşı kurulduğu ilk günden beri İzmitlilier için alternatif hediyelik ürünler çıkarmak için hizmet veriyor. İzmit Tarihi Çarşı’da yer alan her dükkanda farklı bir İzmit markası İzmitlilerin beğenisine sunuluyor. Nakış, moda tasarım, resim, takı tasarım, tezhip, seramik, çini gibi bir çok alanda farklı hediyelik ürünleri tarihi çarşıdan uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Hikmet Kolonyaları Tarihçesi

İzmit markası Hikmet Kolonyaları, 1947 yılında Hikmet Kırlı tarafından şehrin en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde kuruldu. Kurulduğu ilk günden beri aynı dükkânda hizmet veren Hikmet Kolonyaları, 72 yıldır İzmitlilerin sevinç ve üzüntülerine ürettiği en güzel kokularla eşlik ediyor. Ankara’da ikamet eden Rumeli göçmeni bir ailenin 5 evladından biri olan Hikmet Kırlı; 6 yaşında annesini, 19 yaşında askerdeyken babasını kaybediyor. İzmit’e abisinin yanına gelen Hikmet Kırlı, bir süre abisinin desteğiyle balık tutup satarak edindiği sermaye ile aldığı küçük el arabasında tuhafiyecilik yapıyor. Kısa bir süre sonra küçük bir dükkân kiralayıp bugün büyük bir değer olan Hikmet Kolonyaları’nın temellerini atıyor. 18 Mayıs 1952'de Firdevs hanımla hayatlarını birleştiren Kırlı’nın bir asra merdiven dayanan Kolonyacı dükkânını; bugün kızları Emine Olguntürk, Letafet Sertçetin, Melike Kuka devam ettiriyor. Bir marka değeri yaratarak aramızdan 18 Mayıs 2010'da ayrılan ve “Ben giderim kokum kalır” diyen Hikmet Kırlı’nın kokuları şehrin tüm evlerinde ve hatta başka şehirlerde hafızalarda yer etmeye devam edecek.