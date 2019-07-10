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Necdet Menekşe hayatını kaybetti

Pirelli fabrikasından emekli Necdet Menekşe(70) son yolcuğuna uğurlandı

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Pirelli emeklisi, ve İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan Necdet Menekşe vefat etti. Menekşe'nin cenaze törenine Pirelli Marka Endüstriyel ve Ticari Lastiklerin Genel Müdürü Alp Günvaran, Fabrika Direktörü Bahadır Özer,İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokallp,Kalite Direktörü Alper Erkal,Pirelli’nin 19 yıl fabrika müdürlüğünü yapan Erkut Şendil, Bakaert Fabrika Müdürü Hakan Soner, Kibar Holding yöneticisi Ahmet Oruç ve Pirelli fabrikasının emekli ve yeni çalışanlarından kalabalık bir grup katıldı. 

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