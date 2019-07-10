Pirelli emeklisi, ve İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan Necdet Menekşe vefat etti. Menekşe'nin cenaze törenine Pirelli Marka Endüstriyel ve Ticari Lastiklerin Genel Müdürü Alp Günvaran, Fabrika Direktörü Bahadır Özer,İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokallp,Kalite Direktörü Alper Erkal,Pirelli’nin 19 yıl fabrika müdürlüğünü yapan Erkut Şendil, Bakaert Fabrika Müdürü Hakan Soner, Kibar Holding yöneticisi Ahmet Oruç ve Pirelli fabrikasının emekli ve yeni çalışanlarından kalabalık bir grup katıldı.
Bugün 17:51 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:56 TSİ
Necdet Menekşe hayatını kaybetti
Pirelli fabrikasından emekli Necdet Menekşe(70) son yolcuğuna uğurlandı
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz