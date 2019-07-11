İzmit'in tanınan isimlerinden, Büyükşehir Belediyesi eski zabıta memurlarından olan ve Kocaelispor'un eski kaptanı Koray Göksu'nun babası Müslüm Göksu, mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Hayata tutunmak için oğlundan karaciğer alan fakat tüm çabalara rağmen hayata tutunmayan Müslüm Göksu'nun cenazesi bugün Gültepe Yunus Emre Cemevi'nden kaldırılacak.



