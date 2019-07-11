İzmit'in tanınan isimlerinden, Büyükşehir Belediyesi eski zabıta memurlarından olan ve Kocaelispor'un eski kaptanı Koray Göksu'nun babası Müslüm Göksu, mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Hayata tutunmak için oğlundan karaciğer alan fakat tüm çabalara rağmen hayata tutunmayan Müslüm Göksu'nun cenazesi bugün Gültepe Yunus Emre Cemevi'nden kaldırılacak.
Bugün 09:25 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:24 TSİ
Müslüm Göksu hayatını kaybetti
İzmit’in tanınmış isimlerinden, CHP İzmit İlçe Delegesi ve Kocaelispor’un eski kaptanlarından Koray Göksu’nun babası Müslüm Göksu hayatını kaybetti
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İzmit'in tanınan isimlerinden, Büyükşehir Belediyesi eski zabıta memurlarından olan ve Kocaelispor'un eski kaptanı Koray Göksu'nun babası Müslüm Göksu, mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Hayata tutunmak için oğlundan karaciğer alan fakat tüm çabalara rağmen hayata tutunmayan Müslüm Göksu'nun cenazesi bugün Gültepe Yunus Emre Cemevi'nden kaldırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz