Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 daireden kombilerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırmalarını kombilerin seri numaralarından sürdüren ekipler, iki kombinin Yalova ve Bursa'da çalışır durumda olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği şüpheli S.A'yı (39) İzmit'teki evinde gözaltına aldı. Benzer suçlardan 4 ayrı sabıkasının olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Bursa ve Yalova'dan getirilen iki kombi sahiplerine teslim edildi.
Bugün 09:36 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:35 TSİ
Kombi hırsızı tutuklandı
İzmit'te yapımı devam eden dairelerden kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz