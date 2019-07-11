Ayla Karakadılar’ın eşi, Arzu Karakadılar’ın babası, rahmetli Cemil Karakadılar ile Avni Karakadıların’ın kardeşi, CHP Kartepe Eski İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar'ın amcasının oğlu eski esnaflardan Yaşar Karakadılar (75) hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın Cuma namazını takiben Kartepe Balaban Mahallesi, Karakadılar Camii’nden kaldırılarak, Karakadılar Mezarlığı’na defnedilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz