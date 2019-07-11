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Yaşar Karakadılar hayatını kaybetti

CHP Kartepe İlçe eski Başkanı Cumhur Karakadılar’ın amcasının oğlu Yaşar Karakadılar hayatını kaybetti
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Ayla Karakadılar’ın eşi, Arzu Karakadılar’ın babası, rahmetli Cemil Karakadılar ile Avni Karakadıların’ın kardeşi, CHP Kartepe Eski İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar'ın amcasının oğlu eski esnaflardan Yaşar Karakadılar (75) hayatını kaybetti.  Merhumun cenazesi yarın Cuma namazını takiben Kartepe Balaban Mahallesi, Karakadılar Camii’nden kaldırılarak, Karakadılar Mezarlığı’na defnedilecek.

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