İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co 26 Nisan’da yaptığı açıklamada Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Nippon Paint Holdings’e devir sözleşmesinin imzalandığını belirtmişti. Nippon’da yapılan açıklamaya göre Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam satın alma bedeli 1.4 milyar TL, olurken, şirketin borçlarını da içeren işletme değeri (enterprise value) ise 2.39 milyar TL olarak belirlendi. İşlemin tamamlanmasından ve uygun prosedürlerin izlenmesinden sonra, Nippon, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi amacıyla Betek Boya’ya sermaye artırımı sağlayacak.
Bugün 10:19 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 10:22 TSİ
Filli boya resmen satıldı
Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin alımını tamamladığını açıkladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz