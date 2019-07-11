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Kubilay Şahin, Gölcük’ü hayata döndürdü! “30-28”

İlimizin başarılı bilardocularından, Türkiye Gençler Şampiyonu Kubilay Şahin, 1. Lig’de mücadele eden Gölcük Belediye Spor Kulübü’nün ligde kalmasını sağlayan galibiyete imza attı.
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İlimizin başarılı bilardocularından, Türkiye Gençler Şampiyonu Kubilay Şahin, 1. Lig’de mücadele eden Gölcük Belediye Spor Kulübü’nün ligde kalmasını sağlayan galibiyete imza attı. Kubilay Şahin’i İstanbul’dan önemli kulüplerin transfer etmek istediği de öğrenildi.

 ÖLÜM GRUBUNA DÜŞTÜLER

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Bilardo Federasyonu Kulüpler Yükselme Ligi’nde mücadele eden Gölcük Belediye Spor Kulübü, Sinop, Eskişehir ile Artvin kulüplerinin yer aldığı ve “Ölüm Grubu” denilen grupta mücadele etti. Kırmızı Siyahlılar, Kubilay Şahin’in son maçtaki galibiyeti ile ligde kalmayı başladı.

 SON İSTEKADA 6 SAYI BİRDEN ALDI

47 şehirden kulüplerin katıldığı dev organizasyonda Kubilay Şahin son maçında rakibi karşısında 24-19 öndeyken, rakibinin 9 sayılık bir üretimi oldu. 28-24 geriye düşen Şahin son istekada 6 sayı birden çekti ve aldığı 30-28’lik galibiyet ile kulübün ligde kalmasını sağladı. 31 yaşındaki bilardocu 1.650’lik isteka ortalaması ile de hayli dikkat çekti.

KOCA BİR YIL HEBA OLABİLİRDİ

Artvin Hemşin Spor Kulübü sporcusu karşısında oldukça stresli bir ortam yöneten, ellerin titrediği anlarda hata yapmayan Şahin bu maçı kaybetseydi Gölcük ekibi 2. Lig’e düşecek, hem koca bir yıl heba olacak hem de federasyon seçimlerinde delege sayısı 4’ten 1’e düşecekti.

 ERCAN VE YÖNETİMİNE TAM NOT

Eylül ayındaki sezona kadar çalışmalarını sürdürecek olan Şahin tempo düşürse de çalışmalarını aksatmıyor. Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan’ın göreve gelmesinin ardından altın çağını yaşayan ülke bilardosu, Dünya’nda parmakla gösterilmeye başlandı. 1988 doğumlu Milli sporcu Kubilay Şahin de Ersan Ercan ve yönetiminin bilardonun gelişimi için çok önemli katkılar sunduğunu belirtti. Erdem ÖVÜÇ – Özel

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