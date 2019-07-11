İlimizin başarılı futbolcularından ve Kocaelispor’daki sözleşmesi Mayıs ayı itibari ile sona eren Kadir Öge ile özel bir hastanede faturalama biriminde çalışan Özlem Hanım, düğünlerine gelen tüm eş, dost, akraba ve dostlarına teşekkür etti. Kadir Öge “Bizleri en mutlu günümüzde yalnız bırakamayan herkesten Allah razı olsun. Bizlere moral ve güç veren tüm dostlarımıza, büyüklerimize ve küçüklerimize teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan Kadir Öge’nin yeni sezonda Kocaelispor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
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Özlem ve Kadir’den cemiyet teşekkürü
İlimizin başarılı futbolcularından ve Kocaelispor’daki sözleşmesi Mayıs ayı itibari ile sona eren Kadir Öge ile özel bir hastanede faturalama biriminde çalışan Özlem Hanım, düğünlerine gelen tüm eş, dost, akraba ve dostlarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz