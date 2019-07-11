Özlem ve Kadir’den cemiyet teşekkürü

İlimizin başarılı futbolcularından ve Kocaelispor’daki sözleşmesi Mayıs ayı itibari ile sona eren Kadir Öge ile özel bir hastanede faturalama biriminde çalışan Özlem Hanım, düğünlerine gelen tüm eş, dost, akraba ve dostlarına teşekkür etti. Kadir Öge “Bizleri en mutlu günümüzde yalnız bırakamayan herkesten Allah razı olsun. Bizlere moral ve güç veren tüm dostlarımıza, büyüklerimize ve küçüklerimize teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan Kadir Öge’nin yeni sezonda Kocaelispor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.