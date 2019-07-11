Gururumuz yüzücülerimiz unutulmadı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Portekiz’de gerçekleşen Biatlon Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcularını tebrik etti.

AHMET EGE’DEN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU GELDİ

Portekiz’in Madeira Adası’nda gerçekleşen Biatlon Avrupa Şampiyonası’nda mücadele veren Kocaeli Yüzme Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza atarak ülkemize döndü. Şampiyonada Kocaeli Yüzme Kulübü adına yarışan Ahmet Ege Önder 13 yaş grubunda şampiyonluğa ulaşırken, karışık bayrak yarışında da Avrupa ikinciliğini elde ederek gururumuz oldu. KYK adına yarışan Başak Yaprak Boğan Avrupa ikincisi olurken, Azra İlayda İkram finallerde mücadele eden bir diğer sporcumuz oldu.

SPOR TESİSLERİNİN ÖNEMİ

Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca ve sporcuları şampiyonanın ardından konuk eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de elde edilen başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Kocaeli Yüzme Kulübü sporcularının başarılarıyla örnek olduğunu ifade eden Başkan Aygün, “Derince Belediyesi olarak gençlerimize spor yapacakları alanlar kazandırmayı hedefliyoruz. İlçemizdeki tesisler çoğaldıkça spordaki başarı da aynı oranda artacaktır” dedi.