Bocce ile “HUZUR” buldular

İlimtepe Kullar 1975 Kulübü Genel Koordinatörü Metin Özkan, Kullarspor ile yaptıkları girişime çok inandığını ve sezon sonunda başarıya ulaşacaklarına inandığını ifade ederek şunları söyledi: Bizler bu yol için kader birliği yapmış insanlarız. İnşallah Fahri Altıntaş’ın başkanlığında kulübümüz hak ettiği yerlere gelecek, Türkiye’de ve Kocaeli’de sayılı kulüpler arasına girecektir. İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü. O sene bu sene olacak inşallah”