Bocce ile “HUZUR” buldular

İlimtepe Kullar 1975 Kulübü Genel Koordinatörü Metin Özkan, Kullarspor ile yaptıkları girişime çok inandığını ve sezon sonunda başarıya ulaşacaklarına inandığını ifade ederek şunları söyledi: Bizler bu yol için kader birliği yapmış insanlarız. İnşallah Fahri Altıntaş’ın başkanlığında kulübümüz hak ettiği yerlere gelecek, Türkiye’de ve Kocaeli’de sayılı kulüpler arasına girecektir. İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü. O sene bu sene olacak inşallah”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz