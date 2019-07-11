İlimizin en başarılı alt yapı ekiplerine sahip kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği seçme yapacak. 2004, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu futbolcuların katılabileceği seçmeleri 20 - 21 Temmuz gerçekleşecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki seçmeler 16.30’da başlayacak.
Bugün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:35 TSİ
İzmit Gençlerbirliği seçme yapıyor
İlimizin en başarılı alt yapı ekiplerine sahip kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği seçme yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz