İzmit Gençlerbirliği seçme yapıyor

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İlimizin en başarılı alt yapı ekiplerine sahip kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği seçme yapacak. 2004, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu futbolcuların katılabileceği seçmeleri 20 - 21 Temmuz gerçekleşecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki seçmeler 16.30’da başlayacak.