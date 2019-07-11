Haydi Buğra!

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2019 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak. Taha Akgül Spor Salonu’ndaki organizasyonda ilimizin başarılı sporcularından ve Tekvando Eski İl Temsilcisi Buğra Göçer de tatamiye çıkacak. Baba Göçer oğluna ve İzmitli arkadaşlarına çok güvendiğini ifade etti.