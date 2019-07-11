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Köseköy Ateşspor’dan Başkan Kocaman’a ziyaret

Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel ve yönetimi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
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Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel ve yönetimi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

 TAM KADRO KATILDILAR

Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel ve yönetimi, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyarette Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel’e,  Köseköy Kulüp Başkan Yardımcısı Muharrem Küçük, Kulüp hocaları Zafer Akbaş, Mücahit Ak, Kulüp yöneticileri Eylem Kaplkankıran, Hakan Özçelik, Furkan Kılıç, Emre Hancı, Hüseyin Ankaz, Semih Fidan ve Nikah Doğuş eşlik etti.

 ATEŞSPORU BİR ÜST LİGDE GÖRELİM

Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, spora verdiği önemi vurgulayarak görev süresi boyunca spor ve sporcuya gerekli desteği vereceğinin sözünü verdi. Kendisinin de bir sporcu olduğunu hatırlatan Kocaman, Kartepe’nin coğrafyası gereği her türlü spor dallarını gerçekleştirme imkanı olduğunu ve elinden geldiğince her zaman spor faaliyetlerini destekleyeceğini belirtti. Ayrıca Köseköy Ateş Spor Kulübü’nü bir üst ligde görmek istediğini söyleyen Kocaman, maçları sürekli takip edeceğini belirtti.

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