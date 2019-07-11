Vefat eden Gebzespor’un eski başkanı Şendoğan Tezyüksel, toprağa verildi. Çoban Mustafa Paşa Cami’nde düzenlenen cenaze törenine, CHP KocaeliMilletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, iş adamları, STK temsilcileriyle çok sayıda Gebzespor’lu isim katıldı. 73 yaşında hayatını kaybeden Tezyüksel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığı’nda defnedildi.
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Şendoğan Tezyüksel son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Gebzespor’un eski başkanı Şendoğan Tezyüksel, toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz