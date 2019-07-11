Transfer de olmasa ne konuşacağız?

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Haziran ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, ay boyunca en çok konuşulan takım, yaptığı transferlerle Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu da yine sarı lacivertli takımın transfer ettiği Emre Belözoğlu oldu. Öte yandan Max Kruse, Murat Sağlam ve Allahyar gibi genç isimlerle anlaşan kanarya, 51 bin 848 haber ile medyanın en çok konuşulan futbol takımı oldu.

KAMPANYA ETKİLİ OLDU

Transfer haberleri kadar düzenlediği kampanyalarla da gündemi boş bırakmayan sarı lacivertli takım,daha önce Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk gibi ünlü simaların katılımıyla ciddi rakamlara ulaştığı Win Win gecesinin bir yenisini daha düzenledi. Programın sloganı Fenerbahçe taraftarından ilham alınan “Yüklen” olurken, kampanyaya destek veren taraftarlara ise ödüller yağdırıldı.