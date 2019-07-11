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O futbolcu sensin!

Dünyanın en elit futbol kulüplerinin scout ekipleri, Kocaeli’de futbolcu olma hayalleri kuran gençlerle buluşacak.
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Dünyanın en elit futbol kulüplerinin scout ekipleri, Kocaeli’de futbolcu olma hayalleri kuran gençlerle buluşacak.

 16 TEMMUZ SALI BAŞLAYACAK

Türkiye’nin önemli futbol kulüplerinden olan 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’nin Başkanı Arif Gülen’in bir ay önce kamuoyuna açıkladığı proje hayata geçiyor. Dünyanın dört bir yanından, elit kulüp ve akademilerle iş birliği içerisinde olan uzman scout ekipleri Kocaeli’ye gelecek. ‘’O Futbolcu Sensin’’ isimli proje, Hollanda futbolunun ekol kulüplerinden Feyenoord, Belçika takımı Gent ve Türkiye’nin önemli futbol kulüplerinden olan 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği koordinesinde 16 Temmuz Salı günü başlayacak.

17-23 YAŞ ARASI FUTBOLCU

Bu projede 17-23 yaş arası gençlere şans verilecek. Avrupa’nın ciddi futbol ülkelerinden scout ekiplerinin de katılacağı organizasyon Kocaeli’nin Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde gerçekleşecek. Belirlenen futbol sahalarında, profesyonel hocalar eşliğinde scout ekiplerinin gözüne girmeye çalışacak olan gençler, ilk etapta kısa süreli maçlarda denenecekler. Daha sonra finallere yükselen futbolcu adayları, burada uzman hocaların gözetiminde maça hazırlanacaklar. Her maçı en az uluslararası lisanslı 3 scout ekibi izleyecek ve finallere kalan tüm futbolcu adaylarının bilgileri elit kulüplerin kullandığı futbol kulüpleri veri bankasına eklenecek.

 ELİT KULÜPLERDEN GELECEKLER

İspanya’dan bu organizasyona Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla ve Espanyol adına Joaquin Lopez Martinez, İtalya’dan İnter, Juventus, Bologna ve Napoli adına Gianfranco Guazzoli, İngiltere’den Leeds United, Luton Town, Hull City, İskoçya’dan Glasgow Rangers ve Celtic adına John Cooper, Fransa’dan PSG, Lille, Rennes, Toulouse ve Nantes adına Richard Patrick ve diğer başka ülkelerin önemli futbol kulüpleriyle bağlantılı olan scoutlardan olan Nikita Shvets ve Bernard Morris de katılacak. Ayrıca Türkiye’den 20’ye yakın scout bu önemli organizasyonda görev alacak.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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