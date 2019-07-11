İzmit Belediyesi çocuklara yüzmeyi en iyi şekilde öğretiyor. Ücretsiz olan yüzme kurslarından 7-12 yaş arası yaklaşık 300 çocuk önemli hizmetten yararlanıyor. Yaz okulu kapsamındaki yüzme kursları Tepeköy’deki Pişman Aquapark’taki yüzme havuzunda Pazartesi ve Perşembe günleri 8.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Uzman kişiler nezdinde hem yüzme öğrenen hem de yaz tatillerini değerlendiren çocuklar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler. Yüzme kurslarının 30 Ağustos’a kadar devam edeceği kaydedildi.
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İzmit’te yüzmeyen kalmasın!
İzmit Belediyesi çocuklara yüzmeyi en iyi şekilde öğretiyor. Ücretsiz olan yüzme kurslarından 7-12 yaş arası yaklaşık 300 çocuk önemli hizmetten yararlanıyor. Yaz okulu kapsamındaki yüzme kursları Tepeköy’deki Pişman Aquapark’taki yüzme havuzunda Pazartesi ve Perşembe günleri 8.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz