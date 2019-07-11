Kocaeli Basket U-14’te şampiyon oldu

2018-2019 Kocaeli Basketbol sezonunda U-14 Erkeklerde büyük bir çekişme yaşandı. Zorlu geçen sezonun ardından şampiyonluğu Kocaeli Basket (A), ikinciliği 23 Nisan İlköğretim Okulu (B) ve üçüncülüğü de Derince Yenikent (B) takımı elde etti. Dereceye giren ilk 3 takıma kupa ve madalyalarını Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Demirhan takdim ederken, sporcuları kutladı. Erdem ÖVÜÇ
U-14 ERKEKLER SIRALAMA
- Kocaeli Basket (A)
- 23 Nisan İÖO (B)
- Derince Yenikent (B)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz