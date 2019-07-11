Kocaeli Basket U-14’te şampiyon oldu

2018-2019 Kocaeli Basketbol sezonunda U-14 Erkeklerde büyük bir çekişme yaşandı. Zorlu geçen sezonun ardından şampiyonluğu Kocaeli Basket (A), ikinciliği 23 Nisan İlköğretim Okulu (B) ve üçüncülüğü de Derince Yenikent (B) takımı elde etti. Dereceye giren ilk 3 takıma kupa ve madalyalarını Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Demirhan takdim ederken, sporcuları kutladı. Erdem ÖVÜÇ

U-14 ERKEKLER SIRALAMA