Vurduklarını indirdiler, Şayir’e konuk oldular

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Erzurum’dan madalya ile dönenen kick boks sporcularını ağırladı.

1 GÜMÜŞ 1 DE BRONZ GELDİ

2019 Kick Boks Türkiye Şampiyonası1-7 Temmuz tarihleri arasında Erzurum Palandöken Buz Pateni Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yarışmada Dilovası’nı temsil eden Ayşegül Gülenç ve Oktay Boruk madalya ile döndü. Low Kıck branşında şampiyonada mücadele eden Ayşegül Gülenç Türkiye 2.’si, Oktay Boruk ise Türkiye 3.’sü oldu.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Dilovası Belediye Başkanı Şayir, "Erzurum'da rakiplerini yenerek başarılı olan gençlerimizi ve bu başarıda katkısı olan, başta ekibin lideri Hasan hocamız olmak üzere herkesi yürekten kutluyor, kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Başarılı sporcularımızın her zaman yanlarındayız. Onlardan tek isteğimiz vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmalarıdır. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız devam edecek. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir." dedi.