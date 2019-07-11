3 kupalı futbolculara en güzel ödül

Sezonu üç kupa ile kapatan Körfez Gençlerbirliği U-11 Futbol Takımı’nın başarılı sporcuları, şampiyonluğu da aquaparkta kutladı.

BOL BOL YÜZDÜLER

Körfez Gençlerbirliği Kulübü U-11 Futbol takımı, normal sezonu şampiyon bitirdi, katıldığı iki turnuvadan da kupayla ayrıldı. 6 ayda üç kupa kaldıran başarılı sporcuları geçtiğimiz günlerde makamında ağırlayan Başkan Söğüt, ödül olarak genç sporcuları oyun havuzuna gönderdi.

BAŞKAN SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

Takım hocası Hamza Alyılmaz ile birlikte aquaparka giden minik sporcular, sezonun yorgunluğunu bol bol eğlenerek attı. Minik sporcular, zorlu sezon sonrasında kazandıkları kupaları Körfezlilere armağan ederken, kendilerini şampiyonluk ödülü olarak aquaparka gönderen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e de teşekkür ettiler.