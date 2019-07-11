Çok İYİLER!

İYİ Parti İl Gençlik Kolları öncülüğünde düzenlenen ve 12 ilçe teşkilatının kendi takımını oluşturarak mücadele ettiği ‘’İYİ Futbol’’ turnuvasının ilk turu tamamlandı. İYİ Parti İl Gençlik Kolları’nı siyasetin kutuplaşmasının dışında tutmak istediğini belirten İl yönetimi bu konuda dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Dışarıdan da oyuncu kabul edilen büyük bir futbol turnuvası tertip edildi. Kelebek sahadaki turnuvada mevcut yöneticiler ve teşkilat mensupları dahil önceki dönemde görev yapmış, görevini başka isimlere devretmiş isimlerde yer aldı. Kardeşçe ve seviyeli geçen maçların ardından Kocaeli (1), Gebze, Dilovası, Gölcük ve Karamürsel takımları ilk günkü maçlardan galip olarak ayrıldı.
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İYİ Parti İl Gençlik Kolları öncülüğünde düzenlenen ve 12 ilçe teşkilatının kendi takımını oluşturarak mücadele ettiği ‘’İYİ Futbol’’ turnuvasının ilk turu tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz