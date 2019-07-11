Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:49 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:52 TSİ

360 bin TL’lik rulman çalan şahıs tutuklandı

İzmit'te bir iş yerinden makine yapımında kullanılan 360 bin TL’lik rulman çalan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, 7 Temmuz günü İzmit Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak’ta bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde makine parçaları satışı yapan iş yerini açan görevliler, iş yeri içinde satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 360 bin TL’lik rulman dolu kutuların yerinde olmadığını gördü. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, akşam saatlerinde otomobille gelen 2 şahsın zorlayarak açtıkları iş yeri kapısından malzeme yüklü kolileri araca yükleyerek gittiklerini tespit edince durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kameraları inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 

SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER 

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların A.B. (39) ve özel bir hastanede birim görevlisi olan kayınbiraderi G.A. (34) olduğu tespit edildi. Zanlılar, İzmit Yenimahalle mevkiindeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Olaydan bir gün sonra malzemeleri sattıklarını söyleyen şahıslar, satıştan aldıkları yaklaşık 41 bin TL’yi polis ekiplerine teslim ettiler. Adliyeye sevk edilen şahıslardan olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen A.B. tutuklanırken, G.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Bugün 10:49 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
"İBB'ye ait belgeler yanmamıştır" mask
"İBB'ye ait belgeler yanmamıştır"
Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti mask
Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti
Caddenin altından geçen su borusu patladı mask
Caddenin altından geçen su borusu patladı
360 bin TL’lik rulman çalan şahıs tutuklandı mask
360 bin TL’lik rulman çalan şahıs tutuklandı
Kartepe'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı mask
Kartepe'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Bektaş ailesinin acı hikayesi mask
Bektaş ailesinin acı hikayesi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı mask
Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı
Parkta enteresan halde ölü bulundu mask
Parkta enteresan halde ölü bulundu
"Hürriyet, çok sert mizaçlı" mask
"Hürriyet, çok sert mizaçlı"

GALERİ

Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL