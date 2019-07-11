360 bin TL’lik rulman çalan şahıs tutuklandı

Olay, 7 Temmuz günü İzmit Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak’ta bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde makine parçaları satışı yapan iş yerini açan görevliler, iş yeri içinde satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 360 bin TL’lik rulman dolu kutuların yerinde olmadığını gördü. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, akşam saatlerinde otomobille gelen 2 şahsın zorlayarak açtıkları iş yeri kapısından malzeme yüklü kolileri araca yükleyerek gittiklerini tespit edince durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kameraları inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER



Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların A.B. (39) ve özel bir hastanede birim görevlisi olan kayınbiraderi G.A. (34) olduğu tespit edildi. Zanlılar, İzmit Yenimahalle mevkiindeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Olaydan bir gün sonra malzemeleri sattıklarını söyleyen şahıslar, satıştan aldıkları yaklaşık 41 bin TL’yi polis ekiplerine teslim ettiler. Adliyeye sevk edilen şahıslardan olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen A.B. tutuklanırken, G.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.