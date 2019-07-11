Benzine zam kapıda

Benzine zam göründü. Artan dolar kuru ve uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 15-16 kuruşluk artışı gündeme getirdi. Hükümet, “eşel mobil” sistemini işletmezse, daha önce olduğu gibi zammın pazartesiyi salı gününe bağlayan gece pompa fyatına yansıtılması bekleniyor. Dolar kurunun yukarı aşağı yönlü hareketler, uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki (motorin ve benzin) dalgalanma ve Brent petroldeki ivmelenme, benzin ve motorin fyatlarında oynaklığa neden oluyor. Benzin ve motorin fyatları, kısa aralıklarla ya artıyor ya da düşüyor. Dolar kuru, 5 TL 60 kuruştan 5 TL 75 kuruşa çıktı. Kur, daha sonra bir miktar gevşedi. Bu sırada, uluslararası pyasalarda da benzinin ton fyatı, 634 dolardan 654 dolara kadar çıktı. Bu veriler benzinde 15-16 kuruşluk bir zammı gündeme getirdi. İKİ SEÇENEK Hükümet, “eşel mobil” sistemini işletebilir. Bu durumda, zam ihtiyacı kadar benzinin ÖTV’si düşülebilir. Böylece, pompa satış fyatları sabit tutulur. Eşel mobil işletilmezse, daha önce olduğu gibi zammın pazartesyi salı gününe bağlayan gece pompa fyatına yansıtılması bekleniyor.

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