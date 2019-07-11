AKP'li yönetici: Bulgarları ve Ermenileri de Suriyelilerle gönderelim

AKP Başiskele İlçe Yöneticisi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Özkaraaslan sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşıma imza attı. Özkaraaslan paylaşımında Bulgar ve Yunan göçmenleri, Suriyelilerle beraber göndermeyi teklif etti. “1989’da gelen Bulgarları, 1950’de gelen Selanik dönmelerini, 100 bin kaçak Ermeni’yi Suriyelilerle birlikte gönderelim. Var mısınız çomarlar” diyen bir görseli paylaşan Özkaraaslan’ın hareket, tartışma yarattı.



