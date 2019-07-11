AKP Başiskele İlçe Yöneticisi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Özkaraaslan sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşıma imza attı. Özkaraaslan paylaşımında Bulgar ve Yunan göçmenleri, Suriyelilerle beraber göndermeyi teklif etti. “1989’da gelen Bulgarları, 1950’de gelen Selanik dönmelerini, 100 bin kaçak Ermeni’yi Suriyelilerle birlikte gönderelim. Var mısınız çomarlar” diyen bir görseli paylaşan Özkaraaslan’ın hareket, tartışma yarattı.
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AKP'li yönetici: Bulgarları ve Ermenileri de Suriyelilerle gönderelim
AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan, Bulgar ve Yunan göçmenlerini Suriyelilerle aynı kefeye koyarak, "Var mısınız, Bulgarlar ve Selanik dönmelerini ve Ermenileri, Suriyelilerle beraber gönderelim çomarlar" ifadelerini kullanan bir görseli paylaştı.
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Yorumlar
(7 )
Izmitli - lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adamı mı diye !!!!!!!
Murat Akın - Asıl sen ve senin gibi düşünenleri bu ülkeden göndermek gerekir.bi işe yaramaz ayrımcılıktan başka bi işe yaramayan insanlar
Turanoğlu - yuh artık
Firat - Yediniz kafayi
Postacı - Güneş balçıkla sıvanmaz... Adı üzerinde "SOYDAŞ"lardan ne zarar gördünüz ki.. Bu ayrımcı paylaşımları yaptıkça düşüş eğilimi gösteren temsil ettiğiniz partinize en büyük zararı vermektesiniz. Durmayın,devam edin....
İzmitli - Kendi önce geldiği yere gitsin. Kendisinin ne olduğu bellimiymiş.
İzmi̇tli̇ - SURUYELİLERLE BU SOYDAŞLARIMIZI NASIL AYNI KEFEYE KOYARSIN.ONLARIN HİÇ BİRİ DİLENMEMİŞ VE ASAYİŞİNİ BOZMAMIŞTIR.ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN.TİPİK BİR AKP ZİHNİYETİ.
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