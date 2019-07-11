Yeni partinin ismi ve amblemi hazır!

Mülayim Çoksert - İsteyen parti kurar isteyen turşu,işin sonunda rezil olmak da var...Cürmü çok küçük olanların bir araya gelip ülke yönetimine talip olacak adımlar atmasının yurt dışı bağlantıları olmaması ihtimali SIFIR....Burada sadece 2 ihtimal var;Amerikan derin devletinin şimendiferi Pentagon kaynaklı mı;Dünya Derin Devletinin şebeke reisi Londralı Yahudi Para İmparatoru Jacob Rothchild kaynaklı mı bu adımlar; yıl sonuna doğru açığa çıkar!...Şunu da hatırlatalım bugün 52 yaşında olan bu şahıs çok genç yaşta ekonominin başındaki bakan yapılında CHP'LİLER ona bu BEBEKCAN mı ekonomiyi düze çıkartacak,hazineyi şahlandıracak deyip alaya almışlardı..Bundan sonra ona 4 elle sarılıp yücelteceklerine,ARŞI ALAYA çıkartacaklarına hiç şüphem yok!