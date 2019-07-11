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Yeni partinin ismi ve amblemi hazır!

Ali Babacan Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Ali Babacan öncülüğünde oluşacak yeni siyasi partinin başvurusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan önce gerçekleştirilecek

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Hafta başında kurucusu olduğu Ali Babacan'a yakın isimlerin yeni partinin isiminin ile ilgili olarak AKP'den istifa ederken "Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir." sözleriyle birlikte yaptığı yaptığı açıklamasında "İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Amacımız ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye’yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır." ifadelerinin kullanıldığı belirtilerek parti adının Huzur Partisi olabileceği iddia edildi. 

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Yorumlar

(3)
03

Şamil Kafkas - Eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı,Pensilvanyanın uşakları..!!

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 12:42
02

Kemal - 15 TEMMUZUN SİYASI YAPILANMASI ÖYLE OLMADI BÖYLE OLSUN LAKİN BU MİLLET SİZE SANDIKTA DERS VERİR

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 12:32
01

Mülayim Çoksert - İsteyen parti kurar isteyen turşu,işin sonunda rezil olmak da var...Cürmü çok küçük olanların bir araya gelip ülke yönetimine talip olacak adımlar atmasının yurt dışı bağlantıları olmaması ihtimali SIFIR....Burada sadece 2 ihtimal var;Amerikan derin devletinin şimendiferi Pentagon kaynaklı mı;Dünya Derin Devletinin şebeke reisi Londralı Yahudi Para İmparatoru Jacob Rothchild kaynaklı mı bu adımlar; yıl sonuna doğru açığa çıkar!...Şunu da hatırlatalım bugün 52 yaşında olan bu şahıs çok genç yaşta ekonominin başındaki bakan yapılında CHP'LİLER ona bu BEBEKCAN mı ekonomiyi düze çıkartacak,hazineyi şahlandıracak deyip alaya almışlardı..Bundan sonra ona 4 elle sarılıp yücelteceklerine,ARŞI ALAYA çıkartacaklarına hiç şüphem yok!

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 12:19
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