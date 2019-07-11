Gölcük Rotary’de devir teslim yapıldı

Gölcük Rotaract, Gölcük Interact ve Gölcük Rotary Kulüpleri’nde başkanlık devir teslim töreni dün akşam Başiskele sahilde bulunan Wellborn Otel'de gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Gölcük Rotary Kulübü Başkanı Ümit Tören görevi Işıl Altun’a, Gölcük Rotaract Kulübü Başkanı Umur Alkan Akbacak görevini Onur Sarıca’ya, Gölcük Interact’ta ise Öykü Altun görevini Abdullah Yalçın’a teslim etti. Devir teslim törenine GuvernörlerNezih Bayındır, Hasan Akbayrak, geçmiş dönem Guvernör Kaan Kabaoğlu, gelecek dönem GuvernörGaye Binark, GuvernörYardımcıları Bülent Kaya, Hakan Tantave çok sayıda üye katıldı.

ROTARY TAM OLARAK BUDUR

Devir teslim töreninde konuşan Gölcük Rotary Kulübü Başkanlığını devreden Ümit Tören, “İlham kaynağı olalım diye başladığımız 2018-2019 dönemimizi Rotary birleştirir diyerek bu akşam Işıl ve yönetim kuruluna devrediyoruz. Kulüp başkanlığı süreli bir seyahatti. Aslolan önce büyük bir aile olmaktı. Ailece ellerimizin uzanabildiği yerlere dokunduk. Bir aile kendi içinde dayanışırsa güçlü olur. Bu bazen bir ekmeğin yarısı, bazen yüzdeki bir tebessümdür. Ya da sadece o anı paylaşmaktır. İşte Rotary tam olarak budur” dedi.

FAYDALI BİR YIL GEÇİRECEĞİM

Gölcük Rotary Kulübü Başkanlığını devralan Işıl Altun ise, “Çeyrek aşırı geçmiş bir kulübün başkanı sıfatını taşımaktan onur duyuyorum. Bir yıl süre içinde alacağım başkanlık bayrağını gerçeğe uygun, adil, iyi niyetli ve daha iyi dostluklar sağlayacak projelere imza atmaya gayret edeceğim. Kulübümü her zaman iyi temsil etmeye çalışacağım. Bu şevk ve inançla başarılı, üretken, faydalı bir yıl geçirmeyi diliyorum” şeklinde konuştu.Selin BECER