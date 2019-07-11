Özlü: Bizi eski ile kıyaslayanlar var

AKP Başiskele İlçe Teşkilatının danışma kurulu toplantısı dün Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Danışma kurulu toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, il yöneticileri, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. AKP Başiskele İlçe Teşkilatı’nın 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki ilk danışma kurulu toplantısında gözler Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz’ı aradı. Ancak eski başkan Hüseyin Ayaz, toplantıya katılmadı.

"ÖZÜMÜZ SÖZMÜZ BAŞİSKELE"

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, “Özümüzle, sözümüzle Başiskele dedik ve yola çıktık. Burada sizin karşınızda konuşuyorsam bu sizin sayenizde bu danışma meclisi sayesinde size bir kez daha teşekkür ederim. Aday gösterildikten sonra teşkilatımız çok çalıştı, bize karşı bir blok oluştu ve Başiskele’de yüzde 53 oy ile bunu taçlandırdık. Biz Başiskele’de Cumhurbaşkanımızın yayınladığı manisfesto ile onu geleceğe taşımaya çalışıyoruz” dedi.

BİZİ ESKİ İLE KIYASLAYANLAR VAR

Özlü, “Biz üç aydır burada belediye de vatandaşımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz, biz mali olarak kararlar almaya çalışıyoruz ve bizi eski ile kıyaslamaya çalışanlar var ama bu öyle bir şey değildir. Dönemin şartlarına göre değişkenlik gösterir. Bizler size olan vaatlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz, iş olarak bize başvuranların yüzde 63’ün yüzde 20’sini gerçekleştirdik, araç konusunda bir değişikliğe gittik ve yüzde 20 bir tasarruf gerçekleştirdik.” İfadelerini kullandı.

EKSİKLERİ GÖRMEZDEN GELDİK

Özlü, Bu aslında bunu gerçekleştirirken gerçekten bunun bu kadar karşılık göreceğini bilemiyorduk ama bu çok büyük bir destek gördü. Bizim yine yapacağımız bir otopark konusunda bir çalışma yaptık, biz Ramazan Ayında yine mahallelerimizin misafiri olduk ve durumu olmayanlar için sessiz sakin bir çalışmaya yaptık. Eksiklikleri gidereceğiz. Bir takım eksiklikleri görmezden geldik, biz biliriz dedik ama artık bu konuda daha çok insanımız ne istiyorsa onu yapacağız. 15 yıllık AK Parti geçmişini anlattık ama artık ilçe teşkilatımızla bizler yeni bir hikaye yazacağız. Mahalle temsilcilerimizle birlikte tekrar ayaklandıracağız” dedi.

BOYNUNUZ EĞİK GEZMEYİN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,“Biz Gölcük’ten başlayarak istişarelerimize başladık. Yasin başkana çok teşekkür ederiz. Teşkilatı olmayan başkan köksüz bir ağaca benzer. Bir başkan eğer teşkilatsızsa yıkılır. Biz sanki bir seçim kaybettik diye bir psikoloji var. Biz bir seçim kaybetmedik aksine çok iyi bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimin kazananı AK Parti’dir, boynunuz eğik gezmeyin. Biz gittiğimiz her yerde bu başarıyı anlatıyoruz, bize emanet ettiğiniz bu oyları mahcup etmemek adına, sizlerin boynunu bükmemek adına sizler için 16 saat çalışıyoruz”dedi.

BAŞKANLAR SÖZLERİNİ TUTSUN

Son olarak konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Gücümüz yettiğince, kanımızın son damlasına kadar bu dava için çalışacağız. Belediye başkanlarımızın verdiği sözleri tutabilmesini istiyoruz. Bu sebeple de onlar koşullara göre pozisyon alacaklar. Ancak biz de başkanlarımıza her daim yardımcı olacağız. Onlar da sözlerini tutacaklar” dedi.Selin BECER