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Bağış: İsteyen parti kurar

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
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Eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Diriliş Postası'nda yer alan habere göre Bağış, "Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. İsteyen parti kurar, isteyen turşu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Babacan, partiye olan aidiyet duygusunu kaybettiğini belirterek AKP Kurucular Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti. Konuya dair yaptığı açıklamada yeni çalışmalara hız kazandırmak gerektiğini söyleyen Babacan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şu tepkiyi göstermişti:

"Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim; "Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dedim. Şunu da söyledim, "Fazla da geç kalmayın" dedim. Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur."

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Yorumlar

(1)
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Firat - Sen turşuyu kurdun dolar tursusu

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 12:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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