Karaaslan: Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem özür dilerim

AKP Başiskele İlçe Başkanı Süleyman Özkaraaslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Bulgarları, Selanik dönmelerini ve Ermenileri de, Suriyelilerle beraber gönderelim, var mısınız çomarlar" paylaşımın ardından açıklamalarda bulundu. Paylaşımın tamamen ironi amaçla yapıldığını belirten Karaaslan, "Gönderiyi paylaşırken amacım, ülkedeki tüm etnik kökenlerle birlikte rahat ve huruzlu bir yaşayabileceğimiz ve devletimizin büyüklüğüne atıfta bulunmaktı. Tüm dostlarıma ve arkadaşlarıma bildirmek isterim ki, Bulgarı da, Yunan muhaciri de Suriye göçmeni de benim gözümde birdir. İnancım gereği bir insanı diğerinden ayırmam, eğer yanlış anlaşılmaya sebep olduysam arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilerim" dedi.
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Yorumlar
(3 )
İzmittt - Anlat anlat şimdi bakalım hikayeleri.Paylaştığın görseli bir kere okusan zaten her şey ortaya çıkıyor ne anlatıyorsun hikayeden.Sizin içinizin ne kadar kötü,kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı olduğunu görüyoruz.Zaten facebook profiline bakınca anlaşılıyor paylaştığın şeylerden.Ama tabi ki sizin gibiler olsun ki insanlar partide kimlerin görev aldığını nasıl bir parti olduğunu görsün..Böyle devam edin.Suriyelilerle kıyaslıyor birde laflara bak.Kime sataşacağınızı şaşırdınız artık.Öğreneceksiniz kaybetmeyi öğreneceksiniz..
izmitli - içkiyi fazla kaçırmış sanırım..
Hasan Durak - bunlar ak partiyi bitirmek için ajan olarak sokulmuş gibi
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