Karaaslan: Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem özür dilerim

AKP Başiskele İlçe Başkanı Süleyman Özkaraaslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Bulgarları, Selanik dönmelerini ve Ermenileri de, Suriyelilerle beraber gönderelim, var mısınız çomarlar" paylaşımın ardından açıklamalarda bulundu. Paylaşımın tamamen ironi amaçla yapıldığını belirten Karaaslan, "Gönderiyi paylaşırken amacım, ülkedeki tüm etnik kökenlerle birlikte rahat ve huruzlu bir yaşayabileceğimiz ve devletimizin büyüklüğüne atıfta bulunmaktı. Tüm dostlarıma ve arkadaşlarıma bildirmek isterim ki, Bulgarı da, Yunan muhaciri de Suriye göçmeni de benim gözümde birdir. İnancım gereği bir insanı diğerinden ayırmam, eğer yanlış anlaşılmaya sebep olduysam arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilerim" dedi.