KOTO heyeti, Gündoğdu ile buluştu

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni genel sekreteri Balamir Gündoğdu’yu makamında ziyaret etti. Yapılan ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde oda başkanı Bulut’a meclis başkanı Akın Doğan ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

“İSTİHDAM SAĞLIYORSUNUZ”

KOTO heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür genel sekreter Balamir Gündoğdu, iş dünyasının öncü kuruluşları olan odaları önemsediklerini ifade etti. Gündoğdu, “Büyükşehir Belediyesi teşkilatlanma anlamında iyi durumda. Yapısı çok iyi ve oturmuş. Sizlerin desteği ile sisteme gereken katkıyı sunacağız. KOTO önemli görevler üstleniyor. Bir taraftan istihdam sağlarken diğer taraftan devlete katkı sağlıyorsunuz. Her zaman sizlere katkı vereceğiz” dedi.

“KURUMLARARASI UYUM ÖNEMLİ”

KOTO Başkanı Bulut ise, Kocaeli’nin ekonomik ve ticari gücünü ifade ederek başladığı konuşmasında, kurumlar arası iş birliğinin, kentlerin geleceği için önemine de vurgu yaptı. Oda olarak kurumsal diyalog ve uyumu çok önemsediklerini ifade eden Bulut, “Kocaeli’miz ve iş dünyamız için faydalı işbirliklerine imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. KOTO olarak, bizlere ihtiyaç duyduğunuz noktada desteğe hazırız” dedi.