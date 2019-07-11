Elektrikte kurulu güç arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan derlenen verilere göre, Türkiye'de geçen yılın ilk beş ayında işletmeye giren santrallerin kurulu gücü 700 megavat oldu. Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla yaklaşık 1108 megavata çıktı.

EN BÜYÜK KATKI TERMİKTEN GELDİ

Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-mayıs aylarında 170,4 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde 4 kattan fazla artarak 788,8 megavata ulaştı. Devreye alınan yatırımların geriye kalanının ise 117,6 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerinden, 144,3 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden, 57 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden oluştu.